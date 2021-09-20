مرشحو الانتخابات العراقية يوقعون مدونة السلوك الانتخابي

شفق نيوز/ وقع ممثلو الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في انتخابات اكتوبر تشرين الأول المقبل الشهر المقبل مدونة لـ "السلوك الانتخابي "لضمان نزاهة الاقتراع وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين.

وعقدت الاجتماعات بشكل متواز في المحافظات العراقية، حيث وقع المجتمعون على المدونة بشأن القواعد الواجب الالتزام بها من قبل الأحزاب السياسية العراقية خلال العملية الانتخابية، للحفاظ على سلامتها ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم.

وأكدت المدونة، على "تجنب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية، وحماية المرشحين وتكافؤ الفرص، على أن تُطرح للنقاش العام والفعاليات الاجتماعية وفي كل أجزاء المحافظة من اجل ترصين العملية الانتخابية".

كما تؤكد مدونة السلوك الانتخابي احترام الدستور واللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات وخلق تكافؤ فرص للمرشحين والالتزام بتعليمات مفوضية الانتخابات ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر على قرار الناخب، من استخدام المال السياسي، وترهيب المواطنين والتلاعب وغيرها"، بحسب آمانج عزيز مدير مكتب السليمانية للمفوضية المستقلة للانتخابات خلال حديثه لوكالة شفق نيوز.