مرشحون عائدون لسباق تشرين يوقعون تعهداً خطياً أمام المفوضية (وثائق)

شفق نيوز - بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الثلاثاء، موافقة مجلس المفوضين على إبقاء أسماء المرشحين الذين تم استبعادهم ضمن (الكراس والبوستر) الذي يحتوي أسماء المرشحين لاحتمال عودتهم بقرارات صادرة من مجلس المفوضين أو الهيئة القضائية للانتخابات لاحقاً.

ووفقاً لوثائق صادرة عن المجلس، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، "يتم توقيع تعهد خطي من قبل المرشح المستبعد سابقاً والذي تتم إعادته والمصادقة عليه ضمن قوائم الترشيح ۲۰۲5 من قبل الهيئة القضائية للانتخابات او المحكمة الاتحادية، متضمناً التعهد بعدم مطالبة المرشح والاعتراض على عدم ذكر اسمه ضمن قوائم البوستر والكراس الذي سيتم عرضه في مراكز الاقتراع".

كما قرر المجلس، وفقاً للوثائق ذاتها، "إبقاء المصادقة على المرشح حسين علي حاجم ضمن قوائم المرشحين للانتخابات ضمن قائمة حزب المشروع العربي العراقي تسلسل 9 محافظة نينوى"، مع إبقاء المصادقة على المرشح علي شايع سعيد ضمن حزب تجمع الفاو زاخو بالتسلسل ۹ عن محافظة البصرة".

وأمهل المجلس، كما جاء في الوثائق الصادرة عنه، 4 مرشحين مدة ثلاثة أيام لتقديم ما يؤيد انقطاع عملهم من وزارة الداخلية أو أسباب العزل أو الطرد المؤشرة إزاء أسمائهم.