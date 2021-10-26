مرشحة فائزة: نساء "ثورة تشرين" سيكون لهن دور بارز في العملية السياسية

شفق نيوز/ أكدت المرشحة الفائزة عن حركة "امتداد"، نيسان الزاير، يوم الثلاثاء، أن النساء الفائزات بالانتخابات البرلمانية واللاتي يمثلن مطالب تظاهرات تشرين، سيكون لهن دور بارز في العملية السياسية المقبلة.

وقالت الزاير لوكالة شفق نيوز، إن "ثورة تشرين أنتجت جيلاً واعياً بعيداً عن الجنس والعمر، ونائبات تشرين سيكون لهن دور فعال في العملية السياسية المقبلة ودعم المرأة من خلال سن القوانين التي تضمن حقوق النساء وعدم تسلط الرجال عليهن"، بحسب تعبيرها.

وأضافت "سندعم دور المرأة الفاعل في العملية السياسية المقبلة للنهوض بواقعها".

يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت فوز عدد من النساء فاق الجولات الانتخابية التي جرت سابقاً، حيث فازت 97 مرشحة من مختلفة الكتل السياسية والمرشحات المستقلات.

وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلنت دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، فوز 97 امرأة في الانتخابات التشريعية.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نجاح المرشحات الفائزات بالانتخابات التشريعية المبكرة، خطوة ضرورية للمشاركة السياسية، ولا سيما أن الفائزات سيمثلن صوت المرأة العراقية في التعبير عن طموحاتها وتطلعاتها".

وبينت أنه "بحسب التحليل الأولي لنتائج الانتخابات، فإن المرأة العراقية تمكنت من الفوز بـ97 مقعدا، بزيادة 14 مقعدا عن الكوتا المخصصة للنساء، من بينهن فائزتان من الأقليات"، مضيفة أن "57 امرأة فزن بقوتهن التصويتية، من دون الحاجة إلى الكوتا".