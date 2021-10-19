مرشحة عن المحاضرين المجانيين تتهم جهات سياسية بخسارتها المقعد الانتخابي رغم فوزها

شفق نيوز/ قالت مرشحة "قادمون للتغيير" في الدائرة الخامسة عن محافظة ذي قار، هدى ثامر، اليوم الثلاثاء، إن خسارتها المقعد الانتخابي عن الدائرة كان بتدخل بعض الجهات السياسية المتنفذة في البلاد.

وقالت ثامر في تصريح وكالة شفق نيوز، إن "الإعلانين الأول والثاني للمفوضية أظهرا فوزي بالمقعد النسائي عن الدائرة الخامسة بمحافظة ذي قار، الا ان الإعلان الثالث شكل صدمة لي، كونه أبرز صعود المرشحة المنافسة لي التابعة للكتلة الصدرية (فراگ الكناني) والتي بلغ الفارق بيني وبينها في الاعلان الثالث 129 صوتا فقط ".

وتابعت بالقول إن "القرص الذي تسلمته من المفوضية والذي تقول انه قرص نهائي لأصوات المرشحين أظهر فقدان 74 محطة انتخابية لم تحتسب أصواتها وغالبيتها لي فيها بالمئات".

وأشارت، ثامر كما أن" منافستي في الدائرة سرب بعض المقربين منها رقم عدد أصواتها النهائي الذي ظهر بإعلان المفوضية الأخير، قبل ذلك بأكثر من 5 ساعات وهذا دليل على أن هناك جهات سياسية ضالعة بقضية إبعادي من حصولي على المقعد الانتخابي".

وأضافت، أنها "سلكت اليوم الطرق القانونية كافة لغرض استعادة حقها بمنصب الكوتا في الدائرة الخامسة عن محافظة ذي قار ".

وهدى ثامر هي احدى المحاضرين المجانيين الذين فازوا بالانتخابات النيابية مؤخرا لعضوية مجلس النواب العراقي في اعلاني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأول والثاني، إلا أن الإعلان الثالث أظهر خسارتها المعقد لصالح مرشحة الكتلة الصدرية فراگ الكناني.