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مرشحان للانتخابات يضغطان للإفراج عن ابنيهما المتهمان بتجارة المخدرات

Category: سیاسة

Date: 2021-07-04T14:43:16+0000
مرشحان للانتخابات يضغطان للإفراج عن ابنيهما المتهمان بتجارة المخدرات

شفق نيوز / كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة النجف، يوم الأحد، عن ضغوط يمارسها مرشحان للانتخابات البرلمانية المقبلة لإخلاء سبيل ابنيهما من السجن وهما تاجران بارزان للمخدرات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "متهمين بارزين بتجارة المخدرات في محافظة النجف، أحدهما دخل باشتباك مسلح مع القوات الأمنية وأصاب أحدهم ثم اعتقل لاحقاً، هما ولدا مرشحين في المحافظة للانتخابات النيابية المقبلة".

وبين المصدر، أن "هناك ضغوطا تمارس على الأجهزة الأمنية والقضاء لغرض إخراجهم بكفالة مالية وتقديم تعهدات شخصية باعادتهم إلى التحقيق، بعد انتهاء الانتخابات النيابية المقبلة".

والنجف، هي أحد البؤر الخطيرة بتجارة المخدرات في الوقت الحاضر، حيث نقلت وزارة الداخلية بوقت سابق، أكثر من 20 ضابطا ومنتسبا في مكافحة مخدرات النجف، بتهمة الفساد والتعامل مع تجار المخدرات، ولم يتم تعويضهم بآخرين حتى الآن.

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