مرسوم رئاسي يحسم الجدل.. تعيين محافظ جديد لواسط رسمياً

سلّم رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، يوم الأربعاء، محافظ واسط الجديد علي حسين سليمون، مرسوم تعيينه رسمياً.

وأكد رئيس الجمهورية، في بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز، ضرورة تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الأداء الإداري والخدمي في المحافظة، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والأمني فيها.

من جانبه، عبّر سليمون عن شكره على هذه الثقة، مؤكداً عزمه على بذل أقصى الجهود لخدمة أبناء المحافظة والنهوض بواقعها الخدمي والإداري.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت، يوم الأحد الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات إقالة محافظ واسط وإعادته إلى منصبه، قبل أن تتراجع عن القرار لاحقاً، وتلغيه مع اعتماد قرار مجلس محافظة واسط القاضي بإقالته وتعيين سليمون بديلاً عنه.

يذكر أن رئيس كتلة خدمات النيابية، محمد جميل المياحي قد أفاد، مساء الثلاثاء (31 آذار 2026)، بأن رئيس مجلس محافظة واسط أقدم على إلغاء تعيين المحافظ الحالي وتنصيب نفسه بدلاً عنه.

وقال المياحي، وهو المحافظ السابق لواسط، في منشور على موقع فيسبوك، اطلعت عليه شفق نيوز، إن "رئيس المجلس دعا عدداً من أعضاء المجلس إلى منزله على مأدبة عشاء في قضاء الزبيدية، قبل أن يتوجه معهم إلى مبنى قائمقامية الزبيدية، مدعياً عقد جلسة للمجلس في الساعة العاشرة ليلاً"، بحسب تعبيره.