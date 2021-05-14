مرجع دين: العراقيون أشدُ بلاءً وامتحاناً لأن المهدي سيُقيم دولته في ربوعهم

شفق نيوز/ عزا المرجع الديني محمد اليعقوبي يوم الجمعة ما يتعرض له العراقيون من ابتلاء ومحن وويلات بسبب أن الأمام المهدي سيُقيم دولته في آخر الزمان ببلدهم.

وقال اليعقوبي في خطبة صلاة عيد الفطر، "العراقيون أشد الناس ابتلاءً وامتحاناً بألوان الفتن الشديدة الشخصية والعامة، لأن الامام الموعود (مهدي آخر الزمان) سيقيم دولته في ربوعهم ويتخذ من بلدهم عاصمة له ينطلق منها لإقامة دولته العالمية".

ويعتقد الشيعة الإمامية أن الإمام المهدي غاب عن الأنظار بعد وفاة والده الإمام الحسن العسكري، وأنه سيظهر في آخر الزمان "ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا"، بحسب المرويات الدينية.