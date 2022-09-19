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مرجع ديني عراقي "يحرّم" رواتب البرلمانيين: لم يعملوا لمصلحة البلاد

Category: سیاسة

Date: 2022-09-19T11:23:10+0000
مرجع ديني عراقي "يحرّم" رواتب البرلمانيين: لم يعملوا لمصلحة البلاد

شفق نيوز/ جدد المرجع الديني العراقي قاسم الطائي، يوم الاثنين، "تحريمه" لرواتب أعضاء مجلس النواب لكونهم لا يؤدون أعمالاً تخدم مصلحة المواطنين.

وقال الطائي في رد اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، على سؤال من أحد أتباعه استفسر فيه عن شرعية رواتب النواب بعد مرور أكثر من شهرين من دون أن أي جلسة، إن "استحقاق أي راتب يكون في مقابل الجهد الذي يقدمه الشخص من عمل للدائرة أو المؤسسة وما لم يقدم العمل الذي يستحق به راتباً فلا يستحقه ويكون أخذه حرام شرعاً".

وأضاف "مع أننا حرمنا راتبهم منذ مدة لأنهم لم يكن عملهم لمصلحة العراق الذي أقسموا عليها خلال تسلمهم منصب النائب في البرلمان".

يشار إلى أن الجلسات البرلمانية معطلة منذ أكثر من شهرين بعد قيام أتباع التيار الصدري باقتحام المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب أواخر شهر تموز/ يوليو الماضي، وأعلنوا فيه اعتصاماً مفتوحاً قبل أن يفضوا الاعتصام ويقتحموا القصر الرئاسي أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي، ما أدى إلى مواجهات بينهم وبين القوات الأمنية أسفر عن سقوط عشرات الضحايا ومئات المصابين.

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