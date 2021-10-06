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مرجع دينٍ شيعي يكشف حقيقة دعمه للمالكي في الانتخابات العراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-10-06T10:56:47+0000
مرجع دينٍ شيعي يكشف حقيقة دعمه للمالكي في الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ كذّب المرجع الديني آية الله كمال الحيدري يوم الأربعاء الأنباء التي تتحدث عن دعمه لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في خوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

والحيدري أحد التلاميذ البارزين للمرجع الديني الراحل آية الله محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة الذي يشغل حاليا نوري المالكي منصب الأمين العام فيه.

وذكر بيان صادر اليوم عن مكتب المرجع مذيل بختمه، إن "ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من دعم المرجع الحيدري لجهةٍ أو شخصيةٍ سياسيةٍ في الانتخابات الجارية مجرد إشاعة كاذبة، لا صحة لها".

وأضاف البيان أن الحيدري "قد أصدر بياناً أعرب فيه عن موقفه من الانتخابات ومَن تتوفر فيه الشرائط اللازمة، وتشخيص ذلك راجع إلى المكلف".

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لأنصار ومؤيدي المالكي تداولوا صورا للمرجع الحيدري مدعين أنه يدعم ائتلاف دولة القانون في الانتخابات.

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