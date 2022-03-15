مرتبطة ببغداد والبصرة.. السفارة الإيرانية تستعد لفتح ملحقية في الناصرية لمنح تأشيرات الدخول

شفق نيوز / تستعد السفارة الإيرانية في العراق، يوم الثلاثاء، لفتح ملحقية تابعة لها في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، على أن تكون مهمتها تسهيل منح تأشيرات الدخول الى إيران وترتبط بقنصليتها في البصرة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فريقا مكوناً من (3) أشخاص تابعين للسفارة الايرانية في العراق وصلوا محافظة ذي قار اليوم لغرض اكمال اجراءات افتتاح ملحق إداري للسفارة في المحافظة"، لافتا إلى أن " الملحق سيكون مقره في غرفة التجارة".

وتابع مراسلنا، ان الملحق ستكون مهمته منح تأشيرة الدخول إلى ايران، وسيكون مرتبطا بالقنصلية التي مقرها في محافظة البصرة.

وتأتي الاستعدادات الإيرانية لفتح مقار دبلوماسية في وقت تشهد فيه البلاد توتراً بعد قصف إيراني لمدينة أربيل، ووسط رفض شعبي ورسمي للقصف، مع تأكيد إيراني بأن القصف "لم يستهدف" السيادة العراقية.

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ليل السبت على الأحد 13 من شهر آذار الجاري، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.