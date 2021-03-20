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مرة أخرى بشأن الموازنة.. الوفد الكوردي في البرلمان بجولة مفاوضات جديدة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-20T13:13:18+0000
مرة أخرى بشأن الموازنة.. الوفد الكوردي في البرلمان بجولة مفاوضات جديدة

شفق نيوز/ افاد مصدر برلماني، يوم السبت، بحضور وفد اقليم كوردستان إلى مبنى البرلمان العراقي قبيل انعقاد جلسة التصويت على موازنة 2021.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني وصل الى مبنى مجلس النواب.

وأضاف أن الوفد توجه الى مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للاجتماع برئاسة المجلس.

وكان وفد اقليم كوردستان، قد تواجد يوم أمس الجمعة في مبنى البرلمان العراقي وخاض مباحثات مع رئيس مجلس النواب والتقى عددا من الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن حصة اقليم كوردستان في موازنة 2021.

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