مراكز التصويت الخاص تغلق أبوابها على مشاركة بنسبة 97% في عموم العراق (صور)

شفق نيوز- بغداد/ إقليم كوردستان/ محافظات

أغلقت مراكز الاقتراع الخاص في بغداد وإقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية، مساء اليوم الأحد، أبوابها بعد أن شهدت نسباً متفاوتة من المشاركة في الإدلاء بالأصوات.

وبحسب مراسلي وكالة شفق نيوز نيوز وما أعلن عنه متحدثون باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فقد سجل إقليم كوردستان أعلى نسبة مشاركة تجاوزت 97% للمحافظات الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية.

في حين تراوحت نسب المشاركة في محافظات وسط وجنوب العراق بين 50-85%.

القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قال في تغريدة على حسابه بمنصة "أكس"، وتابعتها وكالة شفق نيوز: "الإخوة والأخوات من أبناء قواتنا الأمنية والعسكرية البواسل، نتقدم لكم أولاً بالتهنئة على ممارسة حقكم الدستوري ومشاركتكم الفاعلة والواعية في الانتخابات، واختياركم لممثليكم في مجلس النواب المقبل".

وأضاف "إننا في هذه اللحظة الفاصلة نؤكد أن واجبنا الوطني يحتم علينا تأمين بيئة انتخابية آمنة ومستقرة، وحمايةً للعملية الانتخابية من أي خرقٍ أو تأثير، لأن ما تحقق من أمنٍ واستقرارٍ اليوم هو ثمرة وعيكم وانضباطكم وتضحياتكم، وهو ما جعل من قواتنا مثالاً يُحتذى به".

وأكد السوداني "فلنكن على قدر الثقة التي منحها لنا شعبنا، ولنجعل من يوم الانتخابات يوماً يُعبّر عن وعي منتسبينا الأمنيين وإخلاصهم لوطنهم، ولنجعل من هذه الانتخابات نموذجاً يُحتذى به في الانضباط، والالتزام، والوعي، والدفاع عن حقّ المواطنين في ممارسة استحقاقهم الدستوري".

وانطلقت، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص للأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة ضمن الانتخابات النيابية في العراق.

ويشارك في الاقتراع الخاص 1.313.980 ناخباً عسكرياً في 809 مراكز اقتراع و4501 محطة اقتراع، فيما يصوت 26.538 نازحاً في 27 مركزاً و97 محطة اقتراع.