مراقب انتخابي: تصويت كربلاء تميز بحدة المنافسة دون ضغوط

شفق نيوز- كربلاء

رأى مراقبون في الشأن الانتخابي، مساء اليوم الأحد، أن التصويت الخاص لانتخابات مجلس النواب، شهد تنافساً محتدماً بين عدد من الكتل السياسية في محافظة كربلاء، للسعي للفوز بمقاعد البرلمان الإحدى عشر المخصصة للمحافظة.

وقال المراقب في الشأن الانتخابي ماجد الخياط لوكالة شفق نيوز، إن "المنافسة بدت واضحة بين كتل تمتلك حضوراً قوياً في الشارع الكربلائي، فيما تنافست كتل أخرى على مقعد أو مقعدين فقط".

وأضاف الخياط أن "هذه المعطيات قد تسهم في رفع نسبة المشاركة في الاقتراع العام الثلاثاء المقبل، رغم غياب مشاركة التيار الصدري"، لافتاً إلى أن "نسبة المشاركة في التصويت الخاص تجاوزت 55%، وسط إقبال ملحوظ من عناصر القوات الأمنية".

وأكد أن "العملية الانتخابية جرت بانسيابية وتنظيم عالٍ من قبل القوات الأمنية، دون تسجيل أي ضغوط على الناخبين لاختيار مكون أو جهة معينة".

وقبل قليل أعلن نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي، أن التصويت الخاص يتجاوز 80% في نسبة غير مسبوقة.

وبدأت في بغداد وإقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية، مساء اليوم الأحد، عمليات والعد والفرز اليدوي لأوراق الاقتراع بعد إغلاق مراكز التصويت الخاص وسط تشدد أمنّي مكثف.

وبحسب مراسلي وكالة شفق نيوز فقد سجل إقليم كوردستان أعلى نسبة مشاركة تجاوزت 97% للمحافظات الثلاث أربيل ودهوك والسليمانية، في حين تراوحت نسب المشاركة في محافظات وسط وجنوب العراق بين 50-85%.

وانطلقت، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص للأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة ضمن الانتخابات النيابية في العراق.

ويشارك في الاقتراع الخاص 1.313.980 ناخباً عسكرياً في 809 مراكز اقتراع و4501 محطة اقتراع، فيما يصوت 26.538 نازحاً في 27 مركزاً و97 محطة اقتراع.