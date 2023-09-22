مرجع ديني يحذر المسؤولين من "زلازل وكوارث" قد تصيب العراق جراء استشراء الفساد

شفق نيوز/ حذر المرجع الديني جواد الخالصي، يوم الجمعة، المسؤولين العراقيين في الحكومة بزلازل وكوارث قد تصيب البلاد جراء انتشار الفساد.

ودعا الخالصي خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية، إلى "إزالة مظاهر الفساد المنتشرة في البلاد خصوصاً مظاهر حانات شرب الخمور ودور البغاء والتعري والانفلات والميسر والربا وأكل أموال الناس بالباطل وإهمال الفقراء والمستضعفين والمرضى"، وقال: نرى معاناة الناس في كل مكان وفي كل المواقع.

وأضاف أن "هذا هو بمثابة انذار للمسؤولين في الحكومة بأن ينتبهوا لمصالح شعبهم وبلادهم وإلا سيأتيهم الله تعالى بالزلازل والكوارث والبلاء".

وشهد العراق تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي واللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد.

ودعت تقارير دولية مؤخرا العراق الى تفكيك الفساد من اسبابه الجذرية بعدما تنامى خلال العقدين الماضيين الى مستوى لم يعد بالإمكان السيطرة عليه، في كل جانب من جوانب المجتمع العراقي تقريبا.