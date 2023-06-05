مذكرة تفاهم "دينية" قريباً.. وزيرا خارجية العراق وباكستان يبحثان "الديون" وتعزيز العلاقات

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع نظيره الباكستاني العلاقات "المتميزة" بين البلدين، وفيما أكد وزير الخارجية العراقي السعيّ لتوقيع مُذكرة تفاهم بشأن دخول الزوار الباكستانيين إلى الأماكن المقدسة في العراق، لفت الى تشكيل لجنة لحل مشكلة الديون الباكستانيَّة على بغداد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل، اليوم الإثنين، وزير الخارجيَّة الباكستانيّ بيلاول بوتو زرداري، في مبنى الوزارة في بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة المُتميزة التي تربط بغداد وإسلام آباد، وسُبُل تعزيزها وتوسيع آفاقها وأهميَّة إستمرار التعاون لاسيما في المجالات العسكريّة والإقتصاديّة والتجاريّة بما يخدم المصالح المُشترَكة للبلدين وشعبيهما الصديقين".

وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا موضوع تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول للباكستانيين إلى العراق من أجل السياحة الدينيَّة"، وأكَّد الوزير فؤاد حسين أنَّ "العراق يُقدم كل ما في وسعه لخدمة الزائرين، خاصة في مواسم الزيارة الدينيَّة، من جميع الجنسيات بما فيهم القادمين من باكستان".

وتابع البيانه انه "جرى توقيع مُذكرة تفاهم لإعفاء منح الفيزا عن الجوازات الدبلوماسيَّة بين العراق وباكستان، فضلاً عن توقيع مُذكرة تفاهم بين وزير الثقافة العراقيّ أحمد فكاك البدراني ووزير الخارجيَّة الباكستانيّ بشأن التعاون الثقافيّ".

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى "السعيّ لتوقيع مُذكرة تفاهم في القريب العاجل بشأن الزوار الباكستانيين إلى الأماكن المقدسة في العراق"، مضيفاً بالقول "نتطلع إلى علاقات مستقبليَّة قويَّة مع باكستان"، لافتاً إلى "تشكيل لجنة لحل مشكلة الديون الباكستانيَّة على العراق".

من جانبه قال وزير الخارجيَّة الباكستانيّ، أنَّ "زيارته إلى بغداد تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائيَّة"، مُبيناُ أنَّ "العراق وباكستان ساهما في دعم السلام بالمنطقة"، مُشيراً إلى "تطلع بلاده إلى فتح مركز للزائرين في كربلاء المقدسة"، منوها بأنَّ "العراق صديق حقيقي لباكستان".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحث، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري والوفد المرافق له، جملة ملفات وأعلن استئناف عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والعسكرية والاستخبارية، والاتفاق على استئناف عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين العراق وباكستان".

وكان وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري وصل، اليوم الإثنين، الى العاصمة العراقية بغداد بزيارة رسمية.