مذكرة تفاهم بين العراق وليبيا للنهوض بواقع الشباب

شفق نيوز/ كشف السفير الليبي لدى بغداد الصيد علي الصيد، يوم الاثنين، عن اتفاق بين العراق وليبيا للنهوض بواقع شريحة الشباب في البلدين.

وقال الصيد لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة وزير الشباب الليبي فتح الله عبد اللطيف الزني، إلى العراق أثمرت عن اتفاق لتوقيع مذكرة تفاهم مع نظيره العراقي عدنان درجال، وسترتكز المذكرة المزمع توقيعها مطلع الشهر المقبل على تعزيز التعاون للنهوض بأوضاع الشباب".

وبين ان المذكرة "تستجيب لتطلعات وطموحات الشباب في البلدين وتقدم نموذجا يحتذى به على صعيد المنطقة"، مؤكدا على "أهمية تعزيز التعاون بين العراق وليبيا لمواجهة الصعوبات التي يواجهها الشباب".

وأكد السفير الليبي، ان المذكرة "ستسهم أيضاً بتوطيد العلاقات والتواصل بين الشباب في العراق وليبيا، بما يخدم مستقبلهم في البلدين والمنطقة ككل".

وأضاف أن المذكرة تتضمن "بلورة برامج مشتركة للتعاون بين الشباب في البلدين في مختلف المجالات، وكذلك التصدي للإشكاليات التي يواجهها الشباب في البلدين وتوفير حلول ناجحة لها، بالإضافة الى تحديد العديد من الانشطة والبرامج التي ستكون محل اهتمام".

وانطلقت فعاليات "بغداد عاصمة الشباب العربي" يوم الجمعة 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بمشاركة وزراء الشباب والرياضة، العراقي عدنان درجال، والليبي فتح الله الزني، واللبناني جورج قرداحي، والمصري أشرف صبحي، ومدير ادارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية فيصل علي.