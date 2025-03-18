مذكرة تفاهم بين العراق وليبيا بشأن تنظيم الانتخابات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الثلاثاء، عن توقيع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مذكرة تفاهم مع نظيرتها الليبية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة وتنظيم العمليات الانتخابية.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن ذلك جاء خلال لقاء جمع القائم بأعمال السفارة العراقية في طرابلس أحمد الصحاف، مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح.

وبينت أنه "جرى خلال اللقاء، بحث سبل تبادل الخبرات في إدارة الانتخابات، ورفع كفاءة الكوادر الانتخابية، إلى جانب أهمية تبادل الزيارات لتعزيز التجربة الديمقراطية في كلا البلدين".

وأكد الصحاف بحسب البيان "حرص العراق على دعم الجهود الليبية في تعزيز العملية الانتخابية"، مشيداً بدور المفوضية الليبية في "ترسيخ المسار الديمقراطي".

وأوضح أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تمتلك تجربة غنية في تنظيم الانتخابات وفق معايير النزاهة والشفافية، وتسعى إلى تطوير آلياتها لضمان عمليات انتخابية عادلة وشاملة".

من جانبه، شدد السايح على "أهمية بناء شراكات دولية فاعلة لتطوير المنظومة الانتخابية، والاستفادة من التجارب الناجحة لضمان النزاهة والشفافية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".