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مذكرات تفاهم واتفاقيات دولية.. لهذا السبب زيارة الكاظمي لإيران مهمة للبلدين

Category: سیاسة

Date: 2021-09-12T16:45:12+0000
مذكرات تفاهم واتفاقيات دولية.. لهذا السبب زيارة الكاظمي لإيران مهمة للبلدين

شفق نيوز / كشفت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، يوم الأحد، عن سبب زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إيران، فيما لفتت إلى إن الزيارة جاءت لتفعيل مذكرات تفاهم اتفق عليها خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي عُقد أواخر الشهر الماضي.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس وفد عراقي رفيع إلى إيران في هذا الوقت ذات أهمية للبلدين، وجاءت أيضا لاستكمال الزيارات السابقة للمسؤولين العراقيين والإيرانيين".

وأضاف الفايز، أن "الزيارة ستشهد تفعيل الكثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية بين بغداد وطهران، وعلى رأسها ملف المياه والطاقة والاقتصاد والتبادل التجاري وتأمين الحدود بين البلدين".

وأشار إلى أن الزيارة تأتي أيضاً لـ"تفعيل مذكرات التفاهم التي وقعت مؤخرا بين البلدين خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، وكذلك لـ"تأكيد تأمين العلاقات الثنائية بين بغداد وطهران في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية كافة".

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صباح يوم الأحد 12 أيلول 2021، الى طهران في زيارة هي الثانية خلال تسنمه المنصب، والأولى منذ تسنم الرئيس الايراني الجديد إبراهيم رئيسي منصبه.

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