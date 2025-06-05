مذكرات تفاهم عراقية بلجيكية في مجالات متعددة

شفق نيوز/ كشفت الحكومة البلجيكية، يوم الخميس، عزمها توقيع مذكرات تفاهم مع العراق في مجالات متعددة ضمن العمل لتعزيز الشراكة الاقتصادية.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل اليوم، السفير غير المقيم لمملكة بلجيكا لدى العراق سيرج ديكشن، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، فضلاً عن العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد السوداني، خلال اللقاء، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز روابط الشراكة الاقتصادية وفرص التنمية مع الشركات الأوروبية، مشيراً إلى الترحيب بمشاركة الشركات البلجيكية في قطاعات الخدمات، وتشييد البنى التحتية، والطاقة، والصحة، والمياه، في ظل بيئة استثمارية آمنة ومحفزة.

وثمّن السوداني مساهمة بلجيكا في دعم استقرار العراق وسيادته ضمن التحالف الدولي، داعياً إلى تطوير التعاون ليشمل إعادة البناء والانتعاش الاقتصادي، والتنسيق المشترك لدعم استقرار المنطقة، والحد من الصراعات الإقليمية، إلى جانب التأكيد على أهمية وقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكانها.

من جانبه، نقل السفير ديكشن تحيات رئيس الحكومة البلجيكية إلى السوداني، مؤكداً العمل على توقيع مذكرات تفاهم مشتركة بين البلدين في مجالات متعددة.

وبحسب البيان، فقد أعرب عن تقديره لسياسة العراق المتوازنة ونهجه في التقارب والتكامل بين شعوب المنطقة، مبرزاً ما عكسته القمة العربية الأخيرة في بغداد من جهود عراقية في هذا الاتجاه.