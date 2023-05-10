مدير انتخابات دهوك: القانون الجديد ضمن حق النازحين للإدلاء بأصواتهم

شفق نيوز/ أكد مدير مكتب انتخابات دهوك، خالد عباس، يوم الاربعاء، ان قانون انتخابات مجالس المحافظات والبرلمان العراقي، ضمن حق النازحين في الإدلاء بأصواتهم.

وقال عباس لوكالة شفق نيوز، ان "بإمكان النازحين التصويت في الانتخابات لصالح محافظاتهم وذلك بحسب القانون الجديد للانتخابات والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد".

وبين ان "النازحين داخل المخيمات سيدلون بأصواتهم لصالح مرشحيهم، أما النازحين الذين يقطنون خارج المخيمات فبإمكانهم التصويت في مناطق سكناهم الاصلية فقط، باستثناء النازحين من قضاء سنجار الذين يسكنون خارج المخيمات فيحق لهم التصويت في مكان تواجدهم".

واشار الى ان "93% من بطاقات الناخبين وزعت على النازحين داخل المخيمات حتى الآن".

وصوّت مجلس النواب العراقي في 27 آذار/ مارس 2023، على على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018، في جلسة شهدت فوضى عارمة ببداية انعقادها.

وكان البرلمان العراقي، قد صوّت على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 في نظام سانت ليغو، خلال تعديل قانون الانتخابات، وهو الأمر الذي اثار جدلاً من قبل ناشطين ونواب مستقلين، الذي يعتبره المعارضون قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، حيث يعيد نظام الدائرة الواحدة.

كما صوت البرلمان على الفقرات التي تخص محافظة كركوك، وتلّزم الوزارات المعنية بتدقيق سجل الناخبين.