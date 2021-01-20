مدير استثمار صلاح الدين ينفي صدور أمر بإعفائه من منصبه

شفق نيوز/ نفى مدير هيئة استثمار صلاح الدين، ليث حميد الجبوري، يوم الأربعاء، ورود أي كتاب رسمي بإعفائه من منصبه، بخلاف ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً استمراره بممارسة مهامه الرسمية.

وقال الجبوري لوكالة شفق نيوز "نحن على اتم الاستعداد لتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء والجهات المسؤولة وفق الطرق القانونية والدستورية"، مبينا ان رئاسة الوزراء هي من الجهة المسؤولة عن المناصب الادارية في الهيئات المستقلة وفي المحافظات.

واضاف "نحن على اتم الاستعداد للعمل بمهنية في اي دائرة او مؤسسة وفق سياقات قانونية وعبر الجهات الرسمية المخولة والتي تمتلك الصلاحيات الدستورية بعيدا عن اي تأثيرات".

وأكد الجبوري أنه لم يرد أي كتاب رسمي بإعفائه من منصبه بخلاف ما يتم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بشأن إعفائه من منصبه.

واصدر محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، في السابع عشر من الشهر الجاري، أمراً باعفاء مدير هيئة استثمار صلاح الدين ليث حميد الجبوري ورشح كل من فياض محمد عبد خلف الدليمي، وعادل عبد الرزاق كميت مخلد رديف طالب الشيشاوي، لمنصب رئيس هيئة استثمار صلاح الدين.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، حصلت وكالة شفق نيوز على وثيقة رسمية صادرة من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 31/12/2020، تفيد فإن رئاسة الوزراء وجهت كتابا الى محافظة صلاح الدين بعدم اجراء اي تغيير في مناصب معاون المحافظ الا بعد استحصال موافقة رئيس الوزراء.

ووفقاً للوثيقة فقد تمت إعادة زهير الزهوان الى منصبه السابق كمعاون للمحافظ لشؤون الأمن.