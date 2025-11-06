"مدنيون" يطمح بنيل النائب احمد الجبوري منصب رئيس البرلمان العراقي المقبل

شفق نيوز - نينوى

صرح رئيس حزب "مدنيون" النائب أحمد الجبوري، يوم الخميس، بأنه يطمح بالحصول على رئيس مجلس النواب العراقي المقبل، مؤكدا أنه كان مرشحا لمنصب وزير الدفاع في الحكومة العراقية قبل أن يذهب لمرشح آخر، في اشارة الى الوزير الحالي ثابت العباسي.

وقال الجبوري في حديث لإحدى الإذاعات المحلية في الموصل، تابَعته شفق نيوز، إن "النائب يمتلك سلطة رقابية وتشريعية أعلى من الوزير، ورئاسته للبرلمان ليست مستبعدة ضمن التفاهمات السياسية المقبلة".

وأضاف أنه "من يعتقد أن التأثير السياسي يعتمد فقط على عدد المقاعد فهو واهم، إذ تمكنا سابقاً من فرض حضور فاعل بثلاثة مقاعد فقط"، مشيراً إلى أن "منصب وزير الدفاع كان مُرشحاً لي قبل أن يذهب للوزير الحالي ثابت العباسي".

ولفت الجبوري إلى أن "العمل السياسي بالنسبة له لم يرتبط بالحصول على منصب تنفيذي، وأن التأثير الحقيقي يكون داخل البرلمان بما يخدم استقرار المحافظات وتوازن الدولة".

وبعد سقوط نظام صدام حسين اعتمدت القوى السياسية الكبرى من الشيعة، والكورد، والسنة نظام المحاصصة في توزيع المناصب للرئاسات الثلاث رئاسة الوزراء، والجمهورية، والبرلمان.

وتجرى الانتخابات التشريعية في العراق يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد، غير أن نحو سبعة ملايين منهم سيُحرمون من المشاركة بسبب عدم امتلاكهم بطاقات انتخابية نتيجة عدم تحديث بياناتهم.