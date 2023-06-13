مدبولي: إقرار الموازنة بالعراق سيكون له انعكاس إيجابي في التعاون مع مصر

شفق نيوز/ رحب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الثلاثاء، باقرار الموازنة المالية الثلاثية للعراق، وقال ان اقرارها سيكون له انعكاس إيجابي في التعاون بين البلدين.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي مشترك عقده نظيره العراقي محمد شياع السوداني في القاهرة، إن العلاقة بين مصر وبلاد الرافدين هي منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد أي أنها تمتد إلى 6 آلاف سنة، وتوطدت العلاقات الشعبين بسبب وحدة اللغة والثقافة والتاريخ المشترك.

وأضاف "اليوم تأتي انعقاد اجتماعات الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بالقاهرة بعد أقل من 3 أعوام من انعقادها في بغداد دورتها الأولى في بغداد تأكيداً على حرص بلدينا على متابعة، وتفعيل آلية التعاون في كل المجالات التي تعود بالنفع على الشعبين".

كما أشار مدبولي، إلى أن زيارة السوداني إلى مصر تأتي في وقت مهم في حين تموج المنطقة والعالم في تطورات متلاحقة و تحديات متزايدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، والأمر الذي يتطلب منا جميعا تكثيف العمل والمشترك، والسعي لاستكشاف واستغلال كل فرصة ممكنة من أجل تعظيم وحسن استثمار موارد البلدين".

وهنأ رئيس الوزراء المصري، الحكومة العراقية بمناسبة اقرار الموازنة المالية الاتحادية الثلاثية للبلاد، واصفا إياها بـ"الطموحة والتي تستند إلى رؤية صحية لبرنامج حكومة السوداني الرشيدة وما تتضمنها من خطوات اجرائية وحلول عملية لتنفيذ المشاريع".

وأردف أن "هذه الخطوة المهمة في إقرار الموازنة سيكون لها انعكاس إيجابي في برامج التعاون مع مصر، واعادة إعمار العراق من جانب الشركات المصرية".