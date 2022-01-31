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مخرجات لقاء الحنانة.. بغداد تحتضن اجتماع تحالف الصدر مع قادة الإطار التنسيقي

Category: سیاسة

Date: 2022-01-31T14:08:53+0000
مخرجات لقاء الحنانة.. بغداد تحتضن اجتماع تحالف الصدر مع قادة الإطار التنسيقي

شفق نيوز/ تترقب الأوساط السياسية العراقية، اجتماعاً كبيراً من المقرر عقده قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يجمع التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) من جهة، وقادة الإطار التنسيقي من جهة أخرى، في العاصمة بغداد.

مصدر سياسي مطلع، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع المرتقب سيعقد خلال أيام ويضم الصدر، وقيادات القوى الكردية والقوى السنية، مع قيادات الإطار التنسيقي".

ويأتي هذا الحراك، في أعقاب اجتماع التحالف الثلاثي، في الحنانة (مقر إقامة الصدر في النجف)، الذي ضم نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان عن (الديمقراطي) وخميس الخنجر ومحمد الحلبوسي عن (السيادة)، مع الصدر.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن الاجتماع كان محاولة من الشركاء لحلحلة الخلاف بين الصدر والإطار التنسيقي، أي إعادة توحيد (البيت الشيعي)، حيث أبدى الشركاء الوسطاء (بارزاني والحلبوسي والخنجر) جملة من المقترحات لحلحلة الخلاف بين الأطراف الشيعية، لكن زعيم التيار الصدري بقي مصراً على مطالبه باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومرحباً بكل القوى الشيعية الأخرى.

ولم يتبق على موعد انتخاب رئيس جمهورية العراق، سوى سبعة أيام فقط، إذ من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، جلسة هي الثانية من عمره التشريعي، يوم الاثنين المقبل، يختار فيها الرئيس.

وتشير معظم الترجيحات إلى أن هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيكون رئيساً للجمهورية، كما أن الأخير سيكلف مرشح الكتلة الصدرية بتشكيل الحكومة العراقية.

أما بلغة الأرقام، فيشكل التحالف الثلاثي (الصدر، البارتي، والسيادة) نحو ثلثي أعضاء البرلمان، إذ أن للكتلة الصدرية 73 مقعداً، وللحزب الديمقراطي 31 مقعداً، ولتحالف السيادة 67 مقعداً، يصل مجموعهم 171 مقعداً من إجمالي 329 نائباً.

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