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مخاوف برلمانية: لقاح كورونا سيتم توزيعه وفق المحاصصة

Category: سیاسة

Date: 2021-02-28T09:49:13+0000
مخاوف برلمانية: لقاح كورونا سيتم توزيعه وفق المحاصصة

شفق نيوز/ أكد عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، اليوم الأحد، وجود مخاوف من يتم توزيع لقاح فيروس كورونا الصيني المؤمل وصوله يوم غد الاثنين، وفق نظام المحاصصة.

وقال خشان، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مخاوف كبيرة من أن يتم توزيع لقاح فيروس كورونا الصيني المؤمل وصوله يوم غد الاثنين وفق نظام المحاصصة بين القوى السياسية المتنفذة، كما هناك مخاوف من سرقة هذا اللقاح وبيعه في السوق السوداء".

وشدد انه "في العراق لا يوجد شيء لم تسرقه القوى السياسية وتوزعه وفق نظام المحاصصة، ولهذا يجب أن تكون رقابة شديدة على استلام لقاح فيروس كورونا الصيني، ورقابة على تطعيم هذا اللقاح لمنع أي سرقة له وبيعه خارج المؤسسات الحكومية الرسمية".

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