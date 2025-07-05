"مخالف للدستور".. مطالبة نيابية بإيقاف قرار تحويل ناحية "قره تبه" إلى قضاء

شفق نيوز – بغداد

اعتبر عضو مجلس النواب العراقي كاروان يارويس، يوم السبت، أن محاولة وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية لتحويل ناحية "قره تبه" إلى قضاء، وإضافة نواحي جبارة وكوكس وكولجو إليه، تمثل مخالفة صريحة للمادة (140) من الدستور العراقي.

وقال يارويس في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن هذه المناطق مشمولة بأحكام المادة 140 التي تمنع التلاعب بالحدود الإدارية والجغرافية لحين تطبيق المادة بشكل كامل، مطالباً رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية بالتدخل لإيقاف القرار.

ولفت إلى أن استمرار هذا القرار يعكس سياسة التعريب والترحيل التي كانت تمارسها حكومات سابقة، مؤكداً أن تنفيذ المادة 140 واجب دستوري يجب احترامه وعدم انتهاكه.

وفي الثاني من تموز الجاري، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، عن مصادقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، على استحداث قضاء “قره تبه” في محافظة ديالى.

وبحسب بيان الوزرا، فقد أدرج "قضاء قره تبه" المُستحدث تحت الرمز (2109) ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، ويضم ناحيتي، (جبّارة)، التي أُعطيت الرمز (21092)، و(كوكس)، التي أُعطيت الرمز (21093).