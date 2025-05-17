داعياً لغزة بلا حماس.. محمود عباس: القضية الفلسطينية تتعرض لمخاطر وجودية

شفق نيوز/ أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم السبت، أن القضية الفلسطينية تتعرض الآن لمخاطر وجودية جراء ما يفعله الكيان الإسرائيلي في البلاد، فيما دعا إلى أن تكون المرحلة المقبلة في قطاع غزة من دون وجود حركة حماس فيها.

وقال عباس خلال كلمته في القمة العربية المنعقدة في بغداد، إن "القضية الفلسطينية تمرّ بمرحلة بالغة الخطورة في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة"، محذراً من أن "ما يجري اليوم في قطاع غزة من قتل وتدمير وجرائم بشعة بحق المدنيين، إلى جانب استهداف وكالة الأونروا، يمثل تهديداً وجودياً وجزءاً من مشروع استعماري يسعى لتصفية الحقوق الفلسطينية".

وأضاف عباس: "ما نواجهه اليوم في غزة من جرائم إبادة وتدمير ممنهج وتضييق، فضلاً عن استهداف القدس هو امتداد لمخطط استعماري يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة".

وأشار إلى "أهمية استمرار الدعم العربي الثابت للشعب الفلسطيني، داعياً إلى تبني خطة عربية شاملة لوقف العدوان وتحقيق السلام، تتضمن خطوات رئيسية أبرزها وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي".

وتابع عباس، قائلاً إن "الخطوة الأخرى تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة، عبر إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع، وتسليم الفصائل كافة أسلحتها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في غزة بإشراف عربي ودولي وبشكل مهني، فضلاً عن عقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، مع تقدير جهود مصر في هذا السياق، إلى جانب دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في مواجهة سياسات الاحتلال الهادفة لتدمير البنية التحتية واحتجاز الأموال الفلسطينية".

وأكد أهمية، "التصدي للانتهاكات الإسرائيلية أحادية الجانب، بما يشمل الاستيطان والضمّ، واحترام الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، تحت الوصاية الهاشمية"، لافتاً إلى أن "السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني كاملة".