محمود المشهداني يؤكد تمسكه بالترشح لرئاسة البرلمان ويدعو الكتل السياسية لحسم أمرها

شفق نيوز/ أكد المرشح لرئاسة مجلس النواب، محمود المشهداني، مساء اليوم الثلاثاء، تمسكه بالترشح وعدم انسحابه، داعياً الكتل السياسية إلى عقد جلسة بأسرع وقت لإنهاء الأزمة.

وقال المشهداني في تغريدة على حسابه في منصة "X"، تابعتها وكالة شفق نيوز "‏من أجل إنهاء الخلاف السياسي وإكمال عملية انتخاب رئيس مجلس النواب لكونه استحقاق وطني، أعلن للكتل السياسية الكريمة تمسكي بالترشح لرئاسة مجلس النواب وإن كل ما يشاع حول انسحابي مجرد دعايات لا أصل لها".

وأضاف "أنفي ما يشاع حول تبعيتي لأية كتلة سياسية وأعلن أنني مرشح الفضاء الوطني وأدعو الكتل السياسية إلى عقد جلسة مجلس النواب بأسرع وقت لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني وفقاً للدستور والقانون".

وكان تحالفا "العزم" برئاسة مثنى السامرائي، و"السيادة" برئاسة خميس الخنجر، قد أعلنا في 14 آب/ أغسطس الجاري، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.

وذكر بيان مشترك للتحالفين، أن قرارهما يأتي "استجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني ولغرض حل مشكلة انتخاب رئيس المجلس النواب والتزاماً بقرار المحكمة الاتحادية ولتجنب الوقوع في أخطاء دستورية".

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت ست قوى برلمانية سنية، في 13 آب/ أغسطس الجاري، أنها ستقدم مرشحاً جديداً ليشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.

وذكرت أحزاب وكتل، تقدم، والجماهير الوطنية، والحسم الوطني، والصدارة، والمشروع الوطني العراقي، والمبادرة، في بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز عن توصلها إلى اتفاق بشأن ترشيح شخصية لرئاسة مجلس النواب.

وبحسب معلومات لوكالة شفق نيوز، فإن المرشح الذي اتفقت عليه القوى الست، هو زياد الجنابي المقرب من الحلبوسي.