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محمد شياع السوداني عن اعتصام الصدريين أمام القضاء: "انقلاب" على العملية السياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-08-23T14:21:14+0000
محمد شياع السوداني عن اعتصام الصدريين أمام القضاء: "انقلاب" على العملية السياسية

شفق نيوز/ حذر مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة، الأمين العام لتيار الفراتين، محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، من "الانقلاب السياسي" وما يترتب عليه من تبعات، مديناً محاصرة أنصار التيار الصدري لمجلس القضاء الأعلى.

وقال تيار الفراتين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "يدين ويستنكر محاصرة وتهديد المؤسسات القضائية، ويحذر من تبعات هذه الأفعال التي يراد منها جر البلد للمجهول".

وحمّل رئيس حكومة تصريف الأعمال "مسؤولية التجاوز على المؤسسات الدستورية والقانونية، فالعراق بات قريبا من الفوضى وتبعاتها وامتداداتها، وهذا الأمر يعني المساس بالسلم الأهلي وأمن البلاد القومي وانقلاباً على العملية السياسية"، داعياً "جميع العقلاء إلى تدارك مخاطر هذه الأفعال ونتائجها".

وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.

وعلى إثر ذلك، قررت السلطة القضائية في العراق، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد وذلك إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بحل مجلس النواب العراقي.

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