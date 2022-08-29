سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محمد جعفر الصدر "يحذر": السيد مقتدى قائدنا ‏والمساس به خط أحمر

Category: سیاسة

Date: 2022-08-29T15:49:26+0000
محمد جعفر الصدر "يحذر": السيد مقتدى قائدنا ‏والمساس به خط أحمر

شفق نيوز / حذر السفير العراقي في المملكة المتحدة، محمد جعفر الصدر، يوم الاثنين، من المساس بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكتب جعفر الصدر في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر: "السيد مقتدى الصدر قائدنا لكل خير.. ‏والمساس به خط أحمر، فاحذروا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على اتباعه عدم استخدام اسمه او اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري ومبان لمؤسسات حكومية عدة، وإعلان النفير العام.

related

مسعود بارزاني: آمل بصدق أن يسفر اجتماع النجف عن نتائج ايجابية

Date: 2022-01-31 08:45:47
مسعود بارزاني: آمل بصدق أن يسفر اجتماع النجف عن نتائج ايجابية

مقتدى الصدر يعتبر العراق العاصمة الأولى للتشيع ويخص الحشد الشعبي برسالة

Date: 2022-08-04 15:07:37
مقتدى الصدر يعتبر العراق العاصمة الأولى للتشيع ويخص الحشد الشعبي برسالة

العلوي يدعو الى مبايعة الصدر "زعيما للشيعة" ويخاطب المالكي: افعل ذلك لمصلحتك

Date: 2022-03-14 09:40:19
العلوي يدعو الى مبايعة الصدر "زعيما للشيعة" ويخاطب المالكي: افعل ذلك لمصلحتك

اجتماع الإطار التنسيقي ينتهي بأربعة شروط لتحقيق مطلب الصدر

Date: 2022-08-15 23:09:47
اجتماع الإطار التنسيقي ينتهي بأربعة شروط لتحقيق مطلب الصدر

الصدر بعد اعلان الكتلة الاكبر ومرشحي رئاسة الجمهورية والوزراء: انه "انجاز فريد"

Date: 2022-03-23 16:54:13
الصدر بعد اعلان الكتلة الاكبر ومرشحي رئاسة الجمهورية والوزراء: انه "انجاز فريد"

قيادي في الإطار: زيارة الحكيم إلى السعودية لطلب التدخل بالأزمة السياسية العراقية

Date: 2022-08-18 11:21:43
قيادي في الإطار: زيارة الحكيم إلى السعودية لطلب التدخل بالأزمة السياسية العراقية

مقرب من الصدر يهدد بمعاقبة نواب سائرون

Date: 2019-10-10 12:38:08
مقرب من الصدر يهدد بمعاقبة نواب سائرون

الصدر يغير موقفه من المرشحين الثلاثة ويوجه "سائرون" الى المعارضة

Date: 2019-12-27 08:00:53
الصدر يغير موقفه من المرشحين الثلاثة ويوجه "سائرون" الى المعارضة