محمد جعفر الصدر "يحذر": السيد مقتدى قائدنا ‏والمساس به خط أحمر

شفق نيوز / حذر السفير العراقي في المملكة المتحدة، محمد جعفر الصدر، يوم الاثنين، من المساس بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكتب جعفر الصدر في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في تويتر: "السيد مقتدى الصدر قائدنا لكل خير.. ‏والمساس به خط أحمر، فاحذروا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على اتباعه عدم استخدام اسمه او اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري ومبان لمؤسسات حكومية عدة، وإعلان النفير العام.