محمد بن سلمان يبرق تهنئة لمحمد شياع السوداني

شفق نيوز/ بعث محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، برقية تهنئة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمناسبة تحقيق العراق لبطولة كأس الخليج التي اقيمت في البصرة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد قال بن سلمان "يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة، أن نعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق".