محمد بن زايد يشدد على "العمق العربي الإستراتيجي للعراق"

شفق نيوز/ بحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس العراقي برهم صالح تنمية العلاقات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، أن ولي عهد أبو ظبي أكد على تطورات الأوضاع على الساحة العراقية ومجمل التحديات التي تواجهها بغداد خلال المرحلة الحالية، مؤكدا حرص الإمارات على استقرار العراق وأمنه وصون سيادته ووحدته ومكتسباته ومواصلة دعم كل ما فيه الخير لشعبه الشقيق.

كما شدد على "العمق العربي الإستراتيجي للعراق وأن العراق الشقيق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك".

وتناول والرئيس العراقي الذي يزور الإمارات، مستجدات جائحة كورونا "في البلدين والعالم والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية والصحية".