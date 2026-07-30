محمد الحلبوسي يصل إلى أربيل للقاء قادة إقليم كوردستان

شفق نيوز - أربيل

وصل رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي يرافقه وفد من الكادر المتقدم من أعضاء حزبه، اليوم الخميس، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، ووزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، وعداً من قياديي الحزب كانوا في استقبال الحلبوسي لدى وصوله في مطار أربيل الدولي.

ومن المقرر أن يعقد الحلبوسي خلال الزيارة سلسلة اجتماعات تشمل لقاء كل من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الإقليم، لبحث آخر المستجدات السياسية والتطورات الأخيرة على الساحتين العراقية والإقليمية.

وتأتي هذه الزيارة بعد فترة من القطيعة السياسية بين الحزبين، جراء تصريحات أدلى بها رئيس حزب "تقدم" خلال مقابلة متلفزة أشاد فيها بقوات الحشد الشعبي في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، متلواً بتهم للحزب الديمقراطي الكوردستاني بإقصاء العرب وتهميشهم من المتواجدين في تلك المناطق.