محمد الحلبوسي: اللجنة المالية قررت إلغاء جميع الاستقطاعات من رواتب الموظفين

شفق نيوز/ اعلن رئيس مجلس النواب العراقي، يوم السبت، إلغاء الاستقطاعات التي أدرجتها الحكومة في موازنة 2021.

وقال الحلبوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "اللجنة المالية اتخذت قرارا بعدم استقطاع رواتب الموظفين، ولن يمرَّ أي استقطاع، وجاء هذا استكمالا لقرار مجلس النواب السابق بالحفاظ على رواتب الموظفين وعدم المساس بها".

وأضاف الحلبوسي: "فيما يتعلق بالدرجات الخاصة والعليا فقد شُملت بسلم استقطاعات للرواتب وتمت المصادقة عليه داخل اللجنة المالية، أما بقية الموظفين فلا يوجد أي استقطاع لرواتبهم".

وبين رئيس مجلس النواب أنه "فيما يتعلق بالضريبة على رواتب الموظفين فقد تمت معالجته في اللجنة المالية، والموظف سيستلم راتبه كما كان قبل تشريع قانون الموازنة".