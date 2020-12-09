محما خليل: وجود حزب العمال الكوردستاني يعرقل تنفيذ اتفاقية سنجار

شفق نيوز/ رهن قائممقام قضاء سنجار بمحافظة نينوى، محما خليل، يوم الاربعاء، تنفيذ ونجاح اتفاقية سنجار المبرمة بين بغداد واربيل، بإبعاد وإخراج حزب العمال الكوردستاني (pkk) من جميع حدود سنجار وتوابعه.

وقال خليل لوكالة شفق نيوز، ان "انسحاب حزب العمال الكوردستاني من سنجار شكليا وليس حقيقيا وما زال معرقلا لتنفيذ بنود اتفاقية سنجار التي أبرمت بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان".

واكد انه "لغاية الان خليل لم تنفذ اي خطوات من الاتفاقية ما لم يتم اخرج الـ(pkk) من جميع حدود سنجار الادارية وليس قصبة سنجار وحدها، لتطبيع الاوضاع الادارية واعادة الإدارات الشرعية الى مهامها".

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار عام ٢٠١٤ وارتكب مجزرة بحق سكانه، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وتوجد حالياً حكومتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلا مواليا له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

ويرفض حزب العمال الكوردستاني دعوات متكررة من إقليم كوردستان بمغادرة المنطقة التي تتعرض لهجمات تركية بين الحين والآخر، وهو ما يعيق عودة عشرات آلاف النازحين الايزيديين إلى منازلهم.