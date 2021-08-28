محلل قطري لشفق نيوز: مؤتمر بغداد سيمهد الطريق أمام مشاريع مشتركة

شفق نيوز/ أفصح المحلل السياسي القطري صالح غريب، يوم السبت، عن زيارات مستقبلية قطرية للعراق، إضافة إلى تنفيذ مشاريع داخل العراق.

وقال غريب لوكالة شفق نيوز، إن "مشاركة دولة قطر في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون يأتي لتعزيز دور العلاقات الثنائية التي تربط قطر بالعراق وكانت ذلك ممثلا بحضور أمير دولة قطر شخصياً إلى العراق والمشاركة بالمؤتمر".

وأضاف أن "كلمة أمير دولة قطر كانت تؤكد على عمق العلاقات القطرية العراقية وموقف دولة قطر من ما يحدث بالعراق ومساعدته في الخروج من الأزمة ومواجهة الأخطار التي يتعرض لها العراق".

وأوضح غريب أن "هناك نية صادقة من الدول المشاركة تجاه العراق والأخطار التي يتعرض لها والتدخلات الخارجية والإرهاب".

وتابع، "نحن في منطقة الخليج تأخرنا كثيراً عن التوجه إلى العراق ودعمه ومساندته إزاء ما يتعرض له من أخطار سواء الإرهاب والاستقرار الداخلي".

واشار المحلل القطري، إلى "موقف العراق خلال الأزمة الخليجية ودعم دولة قطر عبر فتح الموانئ، إضافة إلى المواقف السياسية تجاه دولة قطر".

وأوضح أن "نتائج المؤتمر واجتماع الغرف المغلقة، سيحدد موقف قطر ودعمها للعراق"، مبينا أن "هناك مشاريع ستفتح بين البلدين".

واحتضنت العاصمة العراقية بغداد يوم السبت، "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" بمشاركة تسع دول مجاورة وإقليمية إلى جانب المشاركة الفرنسية.

ويشارك في المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، ورئيس الوزراء الكويتي خالد الحمد الصباح، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.

كما يشارك وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.