سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

محلل سياسي كويتي لشفق نيوز: الملف الاقتصادي يتصدر جدول أعمال زيارة الكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2021-08-22T13:59:47+0000
محلل سياسي كويتي لشفق نيوز: الملف الاقتصادي يتصدر جدول أعمال زيارة الكاظمي

شفق نيوز/ أكد المحلل السياسي الكويتي، أنور الرشيد، يوم الاحد، أن من مصلحة الكويت الوقوف إلى جانب العراق في أزمته الاقتصادية وغيرها من الأزمات.

وقال الرشيد لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للكويت، تأتي لتمتين العلاقات بين البلدين بشكل عام ومد جسور التواصل في مختلف المجالات".

وأشار إلى أن "هناك تحديات تواجه الشعب العراقي على المستويات كافة، ومن مصلحة الكويت بحكم العلاقات أن تدفع باتجاه توطيد العلاقات وحللت الأمور ومنها الجانب الاقتصادي لأهميته".

وأضاف الرشيد أن "أمن واستقرار المنطقة إقليمياً ودولياً سيكون على جدول أعمال الزيارة"، مشيراً إلى أن "الملف الاقتصادي سيكون من الملفات الساخنة خلال الزيارة".

ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، إلى دولة الكويت على رأس وفد حكومي رفيع.

وقال الكاظمي في بيان قبيل مغادرته، إن الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة؛ لتعزيز التعاون، والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت الشقيقة.

وأوضح أن الزيارة ستبحث في العديد من الملفات الاقتصادية، والسياسية، والطاقة، والاستثمار، وغيرها من الملفات، وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأشار الكاظمي إلى أن العراق على موعد مع انتخابات مبكرة، وأن الحكومة ملتزمة وعازمة على إجرائها في موعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين الأول 2021، وقد هيأت جميع الإجراءات اللازمة؛ من أجل انتخابات نزيهة، وأجواء ملائمة؛ لتكون واحدة من أفضل الممارسات الديمقراطية التي يشهدها البلد.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت، يوم الجمعة، أن رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي سيزور الكويت خلال الأسبوع الجاري.

related

تصعيد كويتي جديد ضد العراق: منصة "فيشت العيج" حق سيادي

Date: 2019-09-04 17:45:44
تصعيد كويتي جديد ضد العراق: منصة "فيشت العيج" حق سيادي

"تصفير الخلافات" على طاولة مباحثات عراقية - كويتية

Date: 2020-02-14 15:56:33
"تصفير الخلافات" على طاولة مباحثات عراقية - كويتية

سفير الكويت يعلن عبر "شفق نيوز" رصد مبالغ كبيرة للأنبار: سننفذ مشاريع بنى تحتية في العراق

Date: 2021-06-13 10:57:02
سفير الكويت يعلن عبر "شفق نيوز" رصد مبالغ كبيرة للأنبار: سننفذ مشاريع بنى تحتية في العراق

بعد مأدبة غداء حضرها كبار المسؤولين.. كيف ينظر العراق والكويت لأزمة المنطقة

Date: 2019-06-19 14:36:58
بعد مأدبة غداء حضرها كبار المسؤولين.. كيف ينظر العراق والكويت لأزمة المنطقة

برلماني عراقي للكويت: أنتم دولة صغيرة ولا يمكنكم الدخول بصراع معنا

Date: 2019-09-05 12:08:37
برلماني عراقي للكويت: أنتم دولة صغيرة ولا يمكنكم الدخول بصراع معنا

تأكيداً لشفق نيوز.. العراق يعلن عقد مؤتمر دول الجوار بمشاركة اوروبية

Date: 2021-08-03 08:35:35
تأكيداً لشفق نيوز.. العراق يعلن عقد مؤتمر دول الجوار بمشاركة اوروبية

العراق يعلن وصوله لمرحلة "الحسم" في ملفات عالقة مع الكويت

Date: 2019-06-19 19:16:39
العراق يعلن وصوله لمرحلة "الحسم" في ملفات عالقة مع الكويت

كتلة نيابية تدعو لاستضافة وزيرين لبحث تداعيات أزمة الكويت

Date: 2019-09-05 18:15:24
كتلة نيابية تدعو لاستضافة وزيرين لبحث تداعيات أزمة الكويت