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محكمة عراقية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الامريكي دونالد ‏ترامب‎ ‎

Category: سیاسة

Date: 2021-01-07T08:07:20+0000
محكمة عراقية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس الامريكي دونالد ‏ترامب‎ ‎

شفق نيوز/ اعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس، صدور مذكرة اعتقال من ‎محكمة تحقيق الرصافة، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد، ضمن التحقيق الخاص باغتيال قائد قوات الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بضربة امريكية ببغداد، رفقة الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وذكر بيان للمجلس "بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق الشخصي من أفراد عائلته صباح يوم ٧ كانون الثاني ٢٠٢١ واكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي قرر اصدار مذكرة قبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب".

وبين أن القرار يستند على وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر اجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او الاجانب.

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