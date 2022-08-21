القضاء العراقي يتخذ إجراءات قانونية بحق وزير الصناعة السابق على خلفية التسجيل الفيديوي

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان مقتضب، اليوم الأحد، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق صالح عبدالله الجبوري للتحقيق معه عما ورد بالتسجيل الذي يظهر فيه وهو يؤدي اليمين للعمل لمصلحة جهة سياسية.

ونشر المدون العراقي علي فاضل، يوم الجمعة، مقطع فيديو مصورا لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي يمين القسم برهن الوزارة تحت إمرة رئيس كتلته البرلمانية النائب أحمد الجبوري.

وأظهر الفيديو المسرب الوزير صالح الجبوري، الذي تسلم منصبه في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وهو يضع يده على القرآن الكريم، ويقسم بأن تكون جميع قراراته وأوامره وفق ما يراه النائب أحمد الجبوري.

وتشكلت حكومة عبدالمهدي عام 2018، عقب الانتخابات النيابية التي أجراها العراق آنذاك، وكانت حكومة توافقية بين الكتل النيابية.