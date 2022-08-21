سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

القضاء العراقي يتخذ إجراءات قانونية بحق وزير الصناعة السابق على خلفية التسجيل الفيديوي

Category: سیاسة

Date: 2022-08-21T07:24:10+0000
القضاء العراقي يتخذ إجراءات قانونية بحق وزير الصناعة السابق على خلفية التسجيل الفيديوي

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان مقتضب، اليوم الأحد، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق صالح عبدالله الجبوري للتحقيق معه عما ورد بالتسجيل الذي يظهر فيه وهو يؤدي اليمين للعمل لمصلحة جهة سياسية.

ونشر المدون العراقي علي فاضل، يوم الجمعة، مقطع فيديو مصورا لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي يمين القسم برهن الوزارة تحت إمرة رئيس كتلته البرلمانية النائب أحمد الجبوري.

وأظهر الفيديو المسرب الوزير صالح الجبوري، الذي تسلم منصبه في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وهو يضع يده على القرآن الكريم، ويقسم بأن تكون جميع قراراته وأوامره وفق ما يراه النائب أحمد الجبوري.

وتشكلت حكومة عبدالمهدي عام 2018، عقب الانتخابات النيابية التي أجراها العراق آنذاك، وكانت حكومة توافقية بين الكتل النيابية.

related

شقيق الوزني: رفضنا مقابلة الكاظمي لأنه شخص مقصر

Date: 2021-06-24 14:27:06
شقيق الوزني: رفضنا مقابلة الكاظمي لأنه شخص مقصر

القضاء العراقي يوجه باستقدام هوشيار زيباري

Date: 2022-05-17 06:53:21
القضاء العراقي يوجه باستقدام هوشيار زيباري

القضاء العراقي يستقدم وزيرين سابقين وبرلمانيين حاليين بقضايا فساد

Date: 2019-10-28 10:38:19
القضاء العراقي يستقدم وزيرين سابقين وبرلمانيين حاليين بقضايا فساد

بعد فتح القضاء التحقيق في التسريبات الصوتية.. المالكي قد يواجه الإعدام او المؤبد 

Date: 2022-07-19 16:25:51
بعد فتح القضاء التحقيق في التسريبات الصوتية.. المالكي قد يواجه الإعدام او المؤبد 

رد دعوى مقامة من لاهور طالباني ضد إجراءات عزله من الاتحاد الوطني

Date: 2022-07-11 10:39:34
رد دعوى مقامة من لاهور طالباني ضد إجراءات عزله من الاتحاد الوطني

القضاء العراقي يحذر السياسيين من زج اسمه في خلافاتهم ومناكفاتهم

Date: 2022-04-23 07:18:03
القضاء العراقي يحذر السياسيين من زج اسمه في خلافاتهم ومناكفاتهم

وزير الزراعة يمثل امام القضاء وينكر صرف 90 مليون دولار للنبق والثوم

Date: 2020-05-06 13:09:49
وزير الزراعة يمثل امام القضاء وينكر صرف 90 مليون دولار للنبق والثوم

الدفاع البرلمانية تكشف تفاصيل جديدة عن القصف التركي

Date: 2020-08-12 13:42:08
الدفاع البرلمانية تكشف تفاصيل جديدة عن القصف التركي