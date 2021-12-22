محكمة النزاهة تستدعي وزيرة التربية السابقة و3 مديرين عامين بقضايا فساد

شفق نيوز/ كشفت الهيئة السياسية للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، يوم الاربعاء، عن صدور أمر قضائي باستقدام وزيرة التربية السابقة سها العلي وثلاثة مديرية عامين في الوزارة، للتحقيق معهم بقضايا فساد مالي.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بناءً على دعوى الادعاء العام في الهيئة السياسية للتيار الصدري، أصدرت محكمة النزاهة أمراً باستقدام وزيرة التربية السابقة وثلاثة مديرين عامين بقضايا فساد تخص ملف طباعة المناهج الدراسية".

واضافت ان "المحكمة وفي ضوء الوثائق الرسمية والمعلوماتية التي توفرت لديها، قررت إعادة فتح قضيتين تخص وزارة التربية بعد أن تم اغلاقهما لورود أدلة جديدة تؤكد وجود فساد وهدر بالمال العام".

وعدت الهيئة السياسية الصدرية هذه الخطوة بأنها "الأولى من الخطوات المهمة في كشف ملفات الفساد".

يشار الى ان القضاء العراقي اصدر في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2020، حكماً بالسجن لمدة عام على وزيرة التربية السابقة سها العلي بك على خلفية تهم فساد.