سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

محكمة التمييز تصدر قراراً غير قابل للطعن باستبعاد "ابو مازن" من الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2020-12-14T10:50:51+0000
محكمة التمييز تصدر قراراً غير قابل للطعن باستبعاد "ابو مازن" من الانتخابات

شفق نيوز/ أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز قراراً باستبعاد احمد عبدالله الجبوري "ابو مازن" من المشاركة في الانتخابات.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن القرار جاء لإدانة على خلفية اتهام "ابو مازن" بقضايا فساد ورد الطعن الذي تقدم به.

وقال إن الحكم نهائي غير قابل للطعن.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ردت على الكتاب الوارد إليها من الهيئة القضائية للانتخابات حول الطعن الذي تقدم به النائب أحمد الجبوري (ابو مازن) بمنعه من الترشح فيها بسبب الأحكام التي صدرت ضده في قضايا فساد مالي واداري رغم شموله بقانون العفو العام.

وقالت المفوضية في كتابها الى الهيئة القضائية: إنه "وبعد مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء للمفوضية حول مقترح هيئة النزاهة بأن لا يكون المرشح لعضوية مجلس النواب محكوماً عليه بقضايا فساد أو مشمولا بالعفو عنها سواء أكانت مخلة بالشرف أم لا”.

وأوضحت المفوضية أنه “وبعد عرض المقترح عليها فإنها أيدت الأخذ به وتطبيقه على المرشحين”، مضيفةً إنها “جهة منفذة للقانون وليست مشرعة له، وأن إصدار القوانين هي من صلاحية السلطة التشريعية”، مؤكدةً أنه “وبناءً على ما تقدم فإنها تطلب من الهيئة القضائية رد الطعن الذي تقدم به النائب (أبو مازن)”.

related

بالاسماء.. إجراء مناقلات كبيرة لموظفين بمفوضية الإنتخابات

Date: 2020-11-23 10:39:12
بالاسماء.. إجراء مناقلات كبيرة لموظفين بمفوضية الإنتخابات

القضاء الاعلى يعترض على تواجد القضاة بمفوضية الانتخابات ويفاتح كوردستان

Date: 2019-12-23 08:41:04
القضاء الاعلى يعترض على تواجد القضاة بمفوضية الانتخابات ويفاتح كوردستان

مفوضية الانتخابات تحدد آخر موعد لتسلم قوائم الاحزاب السياسية المسجلة

Date: 2019-08-08 13:10:18
مفوضية الانتخابات تحدد آخر موعد لتسلم قوائم الاحزاب السياسية المسجلة

سنجار تتهم أطرافاً بمنع مواطنيها المشاركة بالانتخابات وتحمل المفوضية "حرق" أصواتهم

Date: 2019-09-05 13:46:04
سنجار تتهم أطرافاً بمنع مواطنيها المشاركة بالانتخابات وتحمل المفوضية "حرق" أصواتهم

الرئيس العراقي: سأوافق على انتخابات مبكرة وفق قانون جديد

Date: 2019-10-31 16:15:54
الرئيس العراقي: سأوافق على انتخابات مبكرة وفق قانون جديد

منها استقالة وزير الصحة.. مجلس الوزراء يبحث ويصدر عدة قرارات

Date: 2019-09-17 18:04:13
منها استقالة وزير الصحة.. مجلس الوزراء يبحث ويصدر عدة قرارات

صحيفة: تحالف البناء بداً حراكاً لعزل برهم صالح.. هذا هو البديل

Date: 2019-12-28 08:12:02
صحيفة: تحالف البناء بداً حراكاً لعزل برهم صالح.. هذا هو البديل

وثيقة .. البرلمان العراقي يلتئم غدا للتصويت على قانون الانتخابات التشريعية

Date: 2019-12-17 22:44:09
وثيقة .. البرلمان العراقي يلتئم غدا للتصويت على قانون الانتخابات التشريعية