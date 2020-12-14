محكمة التمييز تصدر قراراً غير قابل للطعن باستبعاد "ابو مازن" من الانتخابات

شفق نيوز/ أصدرت الهيئة القضائية في محكمة التمييز قراراً باستبعاد احمد عبدالله الجبوري "ابو مازن" من المشاركة في الانتخابات.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، أن القرار جاء لإدانة على خلفية اتهام "ابو مازن" بقضايا فساد ورد الطعن الذي تقدم به.

وقال إن الحكم نهائي غير قابل للطعن.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ردت على الكتاب الوارد إليها من الهيئة القضائية للانتخابات حول الطعن الذي تقدم به النائب أحمد الجبوري (ابو مازن) بمنعه من الترشح فيها بسبب الأحكام التي صدرت ضده في قضايا فساد مالي واداري رغم شموله بقانون العفو العام.

وقالت المفوضية في كتابها الى الهيئة القضائية: إنه "وبعد مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء للمفوضية حول مقترح هيئة النزاهة بأن لا يكون المرشح لعضوية مجلس النواب محكوماً عليه بقضايا فساد أو مشمولا بالعفو عنها سواء أكانت مخلة بالشرف أم لا”.

وأوضحت المفوضية أنه “وبعد عرض المقترح عليها فإنها أيدت الأخذ به وتطبيقه على المرشحين”، مضيفةً إنها “جهة منفذة للقانون وليست مشرعة له، وأن إصدار القوانين هي من صلاحية السلطة التشريعية”، مؤكدةً أنه “وبناءً على ما تقدم فإنها تطلب من الهيئة القضائية رد الطعن الذي تقدم به النائب (أبو مازن)”.