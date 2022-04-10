بضمان شخصي.. محكمة استئناف الكرخ تطلق سراح احمد ملا طلال والفنان اياد الطائي (تحديث)

شفق نيوز/ قرر قاضي محكمة استئناف الكرخ يوم الأحد، إطلاق سراح مقدم البرامج احمد ملا طلال والفنان اياد الطائي بضمان شخصي.

وافرج القاضي عمار الحيالي قاضي تحقيق محكمة الكرخ صباح اليوم الأحد، عن الإعلامي ملا طلال والفنان الطائي بعد شكوى تقدمت ضدهم تضمنت وجود اساءة للمؤسسة العسكرية في مقطع من برنامج متلفز تحدثا فيه عن وجود الفضائيين في المؤسسة العسكرية.

من جهته؛ قال احمد ملا طلال بعد خروجه من قاعة المحكمة: "شكرا للقضاء ولكل من دافع عنا واحترامي للمؤسسة العسكرية وللاسف البعض حاول استخدام المقطع ضدنا".

وكانت وزارة الدفاع قد أقامت دعوى قضائية ضد طلال والطائي بعد بث مشهد تمثيلي قالت الوزارة إنه يسيء لها ولضباطها.

وكان الإعلامي، مقدم البرامج أحمد ملا طلال، اعلن نهاية الأسبوع الماضي، صدور مذكرة قبض قضائية بحقه والممثل إياد الطائي.

وكتب ملال طلال، في تغريدة له نشرها على حسابه الشخصي في تويتر، "أخي إياد.. في الوقت الذي تعفو فيه حكومتنا عن تاجر مخدرات محكوم، فهي مارست ضغوطها على القضاء وحصلت على أمري إلقاء قبض وتحري بحقي وحقك".