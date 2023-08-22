محسن المندلاوي يطلق تحالفاً سياسياً لخوض الانتخابات المحلية

شفق نيوز/ أُعلن اليوم في بغداد عن تأليف تحالف سياسي تحت مسمى "ائتلاف الأساس العراقي" يضم مجموعة من الأحزاب الناشئة يصل عددها الى ( 22 ) حزباً وحركة، لخوض انتخابات مجالس المحافظات.

وقال مصدر سياسي مطلع، إن الائتلاف الجديد يرأسه محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ويضم الائتلاف كلٌ من:

1. تجمع الوتد العراقي

2. حزب واثقون

3. تيار المد العراقي

4. تحالف الطريق الوطني

5. حركة الوفاء العراقية

6. تجمع وطن المدني العراقي

7. حزب الأسس الوطني

8. حزب الدليل الوطني

9. تيار الوعد العراقي

10. تحالف الاكثرية الوطني

11. تيار بناة العراق

12. تجمع مضيف العراق الكبير

13. حزب البصمة الوطنية

14. حزب المهنيين للإعمار

15. حزب سور العراق

16. حراك البيت العراقي

17. حزب الايثار العراقي

18. حركة الولاء العراقي

19. حزب الوفاء العراقي

20. تجمع ثوار الانتفاضة

21. تيار التميز الوطني

22. تجمع وطن لحملة الشهادات العليا في العراق