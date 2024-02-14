محسني: التعاون بين ايران والعراق أصبح أكثر ضرورة من الماضي

شفق نيوز/ اعتبر رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني، أن التعاون بين بلاده والعراق بات أكثر ضرورة من الماضي في ظل الأفعال "الخبيثة" التي تمارسها أمريكا وإسرائيل في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه اعضاء الاطار التنسيقي الشيعي على هامش الزيارة التي يجريها للعاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن محسني خلال هذا اللقاء، قوله إن: الشيطان الأكبر أمريكا والكيان الصهيوني يمارسان أعمالا خبيثة ضد الدول الإسلامية بما فيها إيران والعراق. ولذلك فإن الحاجة الى الوحدة والتعاون بين البلدين أصبحت ضرورة أكثر مما كانت عليه في الماضي".

وأضاف ان "النجاحات التي حققت اليوم في إيران والعراق من أجل الحفاظ على الاستقلال وتعزيز السيادة الوطنية واستقرار وترسيخ الأمن، فضلا عن التقدم الذي تم إحرازه في الشؤون والمجالات الأخرى في البلدين، هي نتيجة اتباع تعاليم الدين والمثابرة والثبات في طريق الحق".