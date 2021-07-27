محذرة من "انهيار سياسي".. رئاسة الجمهورية: أطراف تسعى لتأجيل الانتخابات

شفق نيوز/ كشفت رئاسة الجمهورية، يوم الثلاثاء، عن توجه لدى بعض الأطراف السياسية لتأجيل الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة، المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، محذرة من أن هذه المستجدات قد تصيب العملية السياسية بالانهيار.

وقال مستشار رئيس الجمهورية اسماعيل الحديدي في تصريح لوسائل اعلام رسمية، إن رئيس الجمهورية برهم صالح يولي ملف الانتخابات أهمية قصوى ويصر على إجرائها في موعدها، باعتبارها إحدى نتائج تظاهرات تشرين، مبينا أن صالح يتابع مستجدات واستعدادات العملية الانتخابية من خلال الاجتماعات، فضلا عن طرح المقترحات التي يمكن أن تضيف وتحقق نتائج جيدة.

وكشف الحديدي عن قيام رئاسة الجمهورية بطمأنة رؤساء الدول الصديقة والشقيقة على تأكيد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشددا على أهمية إلغاء تصويت الخارج لضمان النزاهة.

وحذر الحديدي من أن محاولة تعطيل العملية الديمقراطية ستضر بالوضع العام وستسبب للعراق الكثير من المشكلات وفقدان الثقة، معربا عن مخاوفه من عواقب تأجيل الانتخابات.