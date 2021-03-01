محتجو ذي قار يتفقون مبدئياً على 13 مرشحاً لمنصب المحافظ

شفق نيوز/ أفاد مصدر من داخل اجتماع ناشطي محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بأنه تم الاتفاق على 13 اسماً كمرشحين اوليين لمنصب المحافظ.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع الذي عقد في ديوان الشيخ حسين ال خيون، والذي ضم ناشطي ومتظاهري ساحة الحبوبي ورابطة الجرحى وعوائل الشهداء، انتهى بالاتفاق على ترشيح 13 لمنصب محافظ ذي قار".

وأضاف، أن " الأسماء المطروحة سيتم مناقشتها من قبل أمير العبودة مع عوائل الشهداء للخروج بخمسة مرشحين ترسل اسمائهم لبغداد لاختيار أحدهم كمحافظ لذي قار".

وتابع المصدر، أن" ابرز الإسماء التي تم ترشيحها هي، نجم عبد طارش، محمد هديرس، دكتور زياد طارق، حميد الحصونة، علي الخرسان".

يشار الى أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي استبدل محافظ ذي قار ناظم الوائلي برئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي الذي لاقى رفضا قاطعا من قبل محتجي الناصرية.