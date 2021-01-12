محتجو "الحبوبي" يؤشرون تصعيداً "غير مسؤول" ويهددون بهذا

شفق نيوز/ أشر محتجو ساحة الحبوبي، معقل الاحتجاجات في الناصرية مركز محافظة ذي قار، تصعيداً "غير مسؤول" في التظاهرات يوم الثلاثاء رغم قرارهم بإيقاف الاحتجاجات.

وقال المحتجون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "لا يخفى على الجميع أن تظاهراتنا منذ مدة أصبحت أسبوعية، أي كل جمعة، أما التصعيد المناطقي الذي التجأنا إليه، فهو بسبب الاعتقالات التعسفية التي طالت المتظاهرين والناشطين الأبرياء".

وأضاف البيان، "توقفنا بمجرد أن تم إطلاق سراحهم، ولن يتجدد إلا في حال تكررت الاعتقالات والانتهاكات بحقنا".

وتابع المحتجون بالقول، "لكن للأسف حصل اليوم تصعيد غير مبرر وغير مسؤول، وليس له أي سبب، وعليه يجب إيقاف هذا التصعيد"، مهددين بالقول، "أما في حال تكرر فهو لن يمثلنا، وسنكون رافضين له".

وقال المحتجون إن "على جميع الشباب الالتزام بالهدوء، والتصرف بمسؤولية تناسب سمعة ثورتنا، ودماء شبابنا وجرحانا وتضحيات الجميع".

وشهدت الناصرية تظاهرات واسعة على مدى أربعة أيام الماضية احتجاجا على اعتقال ناشطين، تخللتها أعمال عنف خلفت قتلى وجرحى بين المتظاهرين وأفراد الأمن.