محتجون في ذي قار يغلقون عددا من الدوائر الحكومية في المحافظة

شفق نيوز/ اقدم محتجون في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، على إغلاق عدد من الدوائر الحكومية في مركز المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن "محتجين غاضبين من الخريجين أغلقوا اليوم دوائر المنتجات والمصافي النفطية، فضلا عن شركة نفط المحافظة لليوم الرابع على التوالي في جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة للمطالبة بالتعيين وعدم الاعتراف بالاستمارة التي أطلقتها الوزارة لغرض تعيين المهندسين فقط".

وأضاف ، كما أن "المحتجين من أنصار مدير بلدية الناصرية السابق، كاظم الصافي، أقدموا على مهاجمة موظفي البلدية بالأسلحة البيضاء وجرح موظفين اثنين للمطالبة بتشغيلهم"، مبينا أن" إدارة البلدية الحالية قررت إغلاقها لأشعار آخر، حتى يتم توفير الأمن اللازم للموظف".