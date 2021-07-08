محتجون غاضبون يحاصرون قائد عمليات سومر

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بمحاصرة قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد الحربية، من قبل متظاهرين داخل شركة أور العامة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز لشفق نيوز، أن المتظاهرين طوقوا شركة أور العامة للصناعات الكهربائية أثناء زيارة قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد الحربية، مطالبين بكشف أسماء التعيينات في الشركة.

وبين أن المتظاهرين اتهموا إدارة الشركة بعدم نزاهتها في التعيينات، وقامت بإظهار فقط 50 أسما من أسماء المتظاهرين، والبقية دخلوا من الباب الخلفي (عن طريق المعارف)".

واكد، أن "المحتجين امهلوا الشركة حتى يوم غد الجمعة، اذا لم يتم تصحيح الوضع، فسيتم إغلاق الشركة بشكل كامل".