محاولة اغتيال الكاظمي.. روسيا: عمل إرهابي وقح

شفق نيوز / أدانت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، بشدة المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي، مصطفى الكاظمي، فيما أكدت أن الهجوم "الإرهابي الوقح" يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الصديق.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، "في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العراق، ندعو القوى السياسية الرائدة في هذا البلد إلى ضبط النفس والبحث عن حلول مقبولة للطرفين للمشاكل السياسية الداخلية التي تفاقمت بعد الانتخابات التشريعية".

وأوضحت زاخاروفا، أن موسكو تتطلع إلى "الاتفاق في أقرب وقت ممكن على تشكيل حكومة جديدة تعتمد على دعم جميع الأحزاب السياسية الرئيسية والجماعات العرقية والطائفية في العراق".

وأشارت إلى أن نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، بحث هاتفيا مع وزير الخارجية فؤاد حسين، محاولة اغتيال الكاظمي، وتبادلا المعلومات عن محاولة الاغتيال الفاشلة بواسطة طائرات من دون طيار على منزله الواقع في المنطقة الخضراء وسط بغداد".

وأضافت زاخاروفا، أن الجانبين تطرقا إلى "عدد من القضايا المطروحة على جدول أعمال اللجنة الروسية العراقية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، التي يترأس الجزء العراقي منها فؤاد حسين".